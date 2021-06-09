Fenerbahçe basketbolda yeni antrenör arıyor
Sezonu lig ikincisi olarak kapatan Fenerbahçe BEKO basketbol takımı, İtalyan başantrenörün peşinde. Başkan Ali Koç, "Kafaya taktım, Euroleague'de başarı istiyorum" demişti.
Basketbolda da şampiyonluk isteyen Fenerbahçe BEKO'da Zeljko Obradovic’in ardından göreve gelen Igor Kokoskov’dan beklenen başarı gelmeyince arayış başladı. Başkan Ali Koç, "Kafaya taktım, Euroleague'de başarı istiyorum" demişti.
İddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler, takımın başına Bayern Münih'in İtalyan başantrenörü Andrea Trinchieri’yi getirmenin peşinde… Ancak Fenerbahçe ilk önce 2 yıl daha sözleşmesi devam eden Sırp çalıştırıcı Igor Kokoskov ile ayrılık için karşılıklı anlaşma zemini arayacak.
Geçen sezon başında yaptığı transferler ve sezon ortasında takıma eklenen takviyelere rağmen beklenen başarının gelmemesi nedeniyle Fenerbahçe harekete geçti.
Obradovic'in de menajerliğini yapan ve Trinchieri'yi de temsil eden Alexander Raskovic, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi.
Bu sezon Bayern Münih ile Final Four’un kapısından dönen İtalyan çalıştırıcı, devam eden Almanya Ligi’nde de şampiyonluğa koşuyor.
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