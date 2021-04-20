Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi play-off'unda CSKA Moskova ile karşılaşacak
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında yarın Rusya'nın CSKA Moskova takımına konuk olacak.
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında yarın Rusya'nın CSKA Moskova takımına konuk olacak.
Megasport Arena'da oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda normal sezonu 7. sırada bitiren Fenerbahçe Beko, 2. basamaktaki CSKA Moskova ile eşleşmişti.
İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde bugüne kadar oynanan 29 maçın 20'sini Rus ekibi kazanırken, 9 kez de sarı-lacivertliler sahadan galibiyetle ayrıldı.
Bu sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmayı CSKA Moskova 78-77, Moskova'daki mücadeleyi ise Fenerbahçe Beko 89-83 kazandı.
Üç galibiyete ulaşacak ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği play-off çeyrek final serisinde diğer maçların programı şöyle:
23 Nisan Cuma:
20.00 CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko
28 Nisan Çarşamba:
20.45 Fenerbahçe Beko-CSKA Moskova
(Gerekmesi halinde 4. müsabaka 30 Nisan'da İstanbul'da, 5. maç ise 4 Mayıs'ta Moskova'da yapılacak)
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