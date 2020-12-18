Fenerbahçe Beko, NBA'de oynayan Guduric'i kadrosuna kattı
2018-2019 sezonunda Fenerbahçe forması giyen, sonrasında ise NBA ekiplerinden Memphis Grizzlies'de görev yapan Sırp guard Marko Guduric, yeniden Fenerbahçe'ye döndü
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, eski oyuncusu Marko Guduric'i 2022-2023 sezonun sonuna kadar kadrosuna kattı.
2018-2019 sezonunda Fenerbahçe forması giyen, sonrasında ise NBA ekiplerinden Memphis Grizzlies'de görev yapan Sırp guard Marko Guduric, yeniden Fenerbahçe'ye döndü. Guduric, sarı lacivertli ekip ile 2022-2023 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2017-2019 yılları arasında formamızı giyen başarılı şutör guard Marko Guduric (1.96, 1995) ile 2022-23 sezonunun sonuna dek anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Marko Guduric’e hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
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