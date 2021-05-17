Fenerbahçe Beko'da Ahmet Düverioğlu, babasını kaybetti
Fenerbahçe Beko'nun 28 yaşındaki oyuncusu Ahmet Düverioğlu'nun babası Hikmet Al Dwairi, yaşamını yitirdi.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Türk ve Ürdün pasaportlu oyuncusu Ahmet Düverioğlu'nun babası Hikmet Al Dwairi, yaşamını yitirdi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Ahmet Düverioğlu'nun babası Hikmet Al Dwairi'nin vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ahmet Düverioğlu ve ailesine taziye dileklerimizi iletiyor, kendilerine başsağlığı diliyoruz." denildi.
Ahmet Düverioğlu, takımının ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final etabında Darüşşafaka Tekfen ile oynadığı maçlarda ailevi sebepler dolayısıyla forma giyememişti.
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