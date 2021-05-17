Arda Onur Kurtulan, Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzaladı

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 21:35

Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, U19 takımında oynayan 18 yaşındaki forvet Arda Onur Kurtulan ile üç yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

1.83 boyundaki santrafor, haberi sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Parçası olmaktan her zaman onur duyduğum Fenerbahçem ile bugün itibariyle 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalamış bulunuyorum. Çocukluğumdan bu yana hayalini kurduğum bu anın tarifsiz gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Bugünlere gelmemde emeği olan başta ailem olmak üzere beni yetiştiren hocalarıma teşekkürü borç bilirim. Bana güvenenlerin güvenini boşa çıkarmamak için her gün ilk günkü heyecanla çalışacağım. Çünkü biliyorum, çubukluyla yapılanlar sonsuzlukta yankılanır!"

Kurtulan, 2019 yılının Şubat ayında Esenler Erokspor'dan Fenerbahçe altyapısına transfer olmuştu. Türkiye ve Kuzey Makedonya pasaportuna sahip olan oyuncu, Kuzey Makedonya U19 Milli Takımı'nın forması ile yedi maçta boy gösterdi.