Fenerbahçe BEKO'dan 29 Ekim zaferi
Maccabi Playtika: 65 - Fenerbahçe Beko: 75.
Salon: Menora Mivtachim Arena
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Carmelo Paternico (İtalya), Mehdi Difallah (Fransa)
Maccabi Playtika: Bryant 9, Wilbekin 23, Caloiaro 2, Bender 3, Zizic 11, Dorsey 1, Blayzer 3, Hunter 3, Jones 10
Fenerbahçe Beko: De Colo 13, Brown 6, Ulanovas 2, Ahmet Düverioğlu 3, Vesely 8, Eddie 11, Ali Muhammed 17, Melih Mahmutoğlu 6, Pierre 7, Hamilton 2, Berkay Candan
1. Periyot: 22-18
Devre: 38-35
3. Periyot: 54-56
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 6. hafta maçında deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 75-65 yendi.
Fenerbahçe Beko ligde 3. galibiyetini elde ederken, İsrail ekibi ise 4. kez mağlup oldu.
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