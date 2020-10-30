Fenerbahçe BEKO'dan 29 Ekim zaferi

30 Ekim 2020 Cuma, 00:04

Salon: Menora Mivtachim Arena

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Carmelo Paternico (İtalya), Mehdi Difallah (Fransa)

Maccabi Playtika: Bryant 9, Wilbekin 23, Caloiaro 2, Bender 3, Zizic 11, Dorsey 1, Blayzer 3, Hunter 3, Jones 10

Fenerbahçe Beko: De Colo 13, Brown 6, Ulanovas 2, Ahmet Düverioğlu 3, Vesely 8, Eddie 11, Ali Muhammed 17, Melih Mahmutoğlu 6, Pierre 7, Hamilton 2, Berkay Candan

1. Periyot: 22-18

Devre: 38-35

3. Periyot: 54-56

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 6. hafta maçında deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 75-65 yendi.

Fenerbahçe Beko ligde 3. galibiyetini elde ederken, İsrail ekibi ise 4. kez mağlup oldu.



