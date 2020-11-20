Fenerbahçe Beko'dan yeni transfer
ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, ABD'li oyuncusu Alex Daniel Perez Kauffman'ın Fenerbahçe Beko'ya transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Bahçeşehir Koleji'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu sezon başından itibaren formamızı giyen Alex Daniel Perez Kauffman'ın transferi konusunda Fenerbahçe Beko'yla anlaşma sağlanmıştır. Alex'e kariyerinin yeni sayfasında sağlık ve başarı diliyoruz. Her şey için teşekkürler Alex." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda Alex Perez’in maç görüntülerinin olduğu bir videoya da yer verildi.
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