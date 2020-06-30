Fenerbahçe Beko'nun yıldızı da veda ediyor

30 Haziran 2020 Salı, 08:35

Fenerbahçe Beko’da yaprak dökümü sürüyor. Başantrenör Zeljko Obradovic ile yolların ayrılmasından sonra bir yıldız daha sarı-lacivertli kulübe veda ediyor.

Yeni sezonda takımın maliyetini düşürmek isteyen Fenerbahçe’de, İtalyan yıldız Gigi Datome’nin de takımdan ayrılma kararı aldığı öğrenildi. NBA’de Detroit Pistons ve Boston Celtics’te oynadıktan sonra 2015 yılında Fenerbahçe’ye gelen Datome’nin, İtalya’ya geri döneceği iddia edildi.

İtalyan Spordato isimli internet sitesi, Datome’nin Olimpia Milano’ya imza atacağı belirtildi. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı da haberde yer aldı.

Datome, Fenerbahçe Beko forması giydiği beş yılda 3 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve bir de Euroleague şampiyonluğu yaşadı.