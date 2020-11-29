Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakeme öfke!

29 Kasım 2020 Pazar, 19:14

Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Fenerbahçe ve Beşiktaş kulübeleri hakeme tepki gösterdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş'ın 2. golüne itiraz ederken, Beşiktaş Teknik direktörü Sergen Yalçın, friklerinin verilmediğini ayrıca kart kullanımını eleştirdi. Sergen Yalçın hakemden sarı kart da gördü.

2. yarıda Larin'in kırmızı kartı Beşiktaş'ı kızdırırken, Gustavo'nun sarı kart görüp cezalı duruma düşmesi de tepkilere neden oldu.

Hakem Numanoğlu için maç öncesi iki kulüp de sosyal medya üzerinden açıklamalar yapmıştı.

SERDAR YEDEKTE

Bulut, sakatlığı sebebiyle Gençlerbirliği maçında forma giyemeyen Gökhan Gönül'ü yeniden kadrosuna dahil ederken, savunma hattından Serdar Aziz'i yedeğe çekti.

Orta sahada Mert Hakan Yandaş'ı da yedek oturtan Bulut, bu oyuncunun yerine Ozan Tufan'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, Beşiktaş'a karşı formasına kavuştu.

Milli maç arasında sakatlık yaşayan ve ligdeki Gençlerbirliği ile kupadaki Sivas Belediyespor maçlarını kaçıran tecrübeli oyuncu, hafta içinde takımla çalışmalara başlamıştı.

Sarı-lacivertlilerin bir diğer milli sağ beki Nazım Sangare'nin yokluğunda sakatlığını atlatan Gökhan, eski takımı Beşiktaş karşısında ilk 11'deki yerini aldı.

SOSA ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Jose Sosa, eski takımına karşı ilk kez sarı-lacivertli formayla mücadele etti.

Türkiye kariyerine 2014-2015'te Beşiktaş ile başlayan Arjantinli oyuncu, daha sonra Trabzonspor'da da forma giymişti.

Sosa, sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe ile ilk kez Beşiktaş'a karşı oynadı.

Öte yandan Maradona için karşılaşma öncesinde 1dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Ayrıca Fenerbahçeli oyuncular, sahaya çıkarken "Kadına Şiddete Tahammülümüz Yok" yazılı tişörtleri giydi.