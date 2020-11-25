Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de bu hafta karşılaşacak iki İstanbul ekibinin maçını genç bir isim yönetecek.

cumhuriyet.com.tr
25 Kasım 2020 Çarşamba, 11:53
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Genç hakem bu yıl aldığı maçlarda başarılı olmuştu.

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 10. hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:

27 Kasım Cuma:

19.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu

28 Kasım Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık

16.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor: Arda Kardeşler

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

29 Kasım Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor: Ali Şansalan

16.00 Aytemiz Alanyaspor- İttifak Holding Konyaspor: Bahattin Şimşek

16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu

30 Kasım Pazartesi:

19.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe: Serkan Tokat

19.30 Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy



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