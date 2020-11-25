Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Süper Lig'de bu hafta karşılaşacak iki İstanbul ekibinin maçını genç bir isim yönetecek.
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Genç hakem bu yıl aldığı maçlarda başarılı olmuştu.
Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 10. hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı.
Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:
27 Kasım Cuma:
19.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu
28 Kasım Cumartesi:
13.30 Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
16.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor: Arda Kardeşler
19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
29 Kasım Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor: Ali Şansalan
16.00 Aytemiz Alanyaspor- İttifak Holding Konyaspor: Bahattin Şimşek
16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu
30 Kasım Pazartesi:
19.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe: Serkan Tokat
19.30 Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy
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