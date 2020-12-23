Fenerbahçe çıkışa geçmek istiyor! İşte muhtemel 11'ler

23 Aralık 2020 Çarşamba, 13:45

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında bugün (23 Aralık 2020) sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcıları ise Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey ve Hakem Ceylan olacak.

VAR: CÜNEYT ÇAKIR

AVAR: ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY, EKREM KAN

Son 6 maçta 4 kez kaybetti Kanarya

Süper Lig'e yaptığı etkili başlangıçla adından sıkça söz ettiren sarı-lacivertliler, son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşadı.

Erol Bulut'un öğrencileri, ilk 7 hafta mağlubiyet almazken, son 6 maçında 4 kez yenildi.

Ligde ilk kez üst üste 2 maçından puan çıkaramayan Fenerbahçe, haftaya 23 puan ve averajla 3. sırada giriyor.

FENERBAHÇE'DE 7 EKSIK

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sezon başında kurduğu alternatifli kadro sebebiyle övgüler alan ancak sakatlık ve hastalıklar sebebiyle oyunculardan istediği derecede faydalanamayan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir sınavına da önemli eksiklerle çıkacak.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Mbwana Samatta, Diego Perotti, Mauricio Lemos, Enner Valencia ve Tolga Ciğerci ile sarı kart cezalısı Dimitris Pelkas, Medipol Başakşehir karşısında yer almayacak.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan sarı-kart ceza sınırında bulunuyor. Ozan, kart görmesi halinde bir sonraki hafta Kasımpaşa deplasmanında forma giyemeyecek.





NOT: Bir sonraki haftayı BAY geçecek Fenerbahçe, ocak ayında Kasımpaşa ile oynayacak.





MAÇ HANGI KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak olan mücadeleyi beIN Sports HD 1 canlı olarak yayınlayacak.





Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Sangare, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Sosa, Thiam, Mert, Ferdi, Cisse





Başakşehir: Mert, Rafael, Mehmet, Ponck, Deniz, İrfan, Azubuike, Gulbrandsen, Demba Ba, Chadli, Crivelli





Okan Buruk: 2 - Erol Bulut: 0

Bu zorlu mücadeleyle Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut da 6. defa birbirlerine rakip alacak. Daha önceki 5 mücadelenin 2’sini Okan Buruk’un takımları kazanırken, 3 maç ise berabere bitti.

Okan Buruk, geçtiğimiz sezon turuncu-lacivertli takımla Erol Bulut yönetimindeki Alanyaspor’la iki defa karşılaşmış, 1 müsabaka golsüz beraberlikle sonuçlanırken, diğer karşılaşmayı Başakşehir 2-0 kazanmıştı.

2018-2019 sezonunda Buruk, Rizespor’un başındayken de Bulut’lu Yeni Malatyaspor’u 3-0’la geçmişti. 2017-2018 sezonunda ise Akhisarspor’u çalıştıran Okan Buruk ile Erol Bulut idaresindeki Yeni Malatyaspor’un ligin ilk ve ikinci yarılarında oynadığı iki maç da 0-0 bitmişti.

FENERBAHÇE ILE MEDIPOL BAŞAKŞEHIR, SÜPER LIG'DE YARIN 25. KEZ KARŞILAŞACAK.

İki takım arasında geride kalan 24 maçta Fenerbahçe 12, Medipol Başakşehir ise 9 galibiyet aldı, 3 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

SARI-LACIVERTLILERIN 33 GOLÜNE, TURUNCU-LACIVERTLI TAKIM 27 GOLLE YANIT VERDI.

Geçen sezonun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı. Sarı-lacivertliler, ikinci yarıda Ülker Stadı'nda da rakibini 2-0 mağlup etti.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇLARI

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir takımları arasında Süper Lig'de yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

2007-2008 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-2

2008-2009 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0

2009-2010 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1-0

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-1

2010-2011 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 0-1

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0

2011-2012 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 4-2

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 3-2

2012-2013 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-1

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0

2014-2015 Fenerbahçe-İstanbul Başakşehir: 2-0

İstanbul Başakşehir-Fenerbahçe: 2-2

2015-2016 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1

2016-2017 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-0

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0

2017-2018 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-3

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 0-2

2018-2019 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 0-0

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1

2019-2020 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-0

VISCA VE EPUREANU IYILEŞTI

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları geçen Edin Visca ve Alexandru Epureanu, teknik direktör Okan Buruk'un forma vermesi halinde bu mücadelede takımdaki yerlerini alabilecek.

Turuncu-lacivertli ekipte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve izolasyon sürecinde olan bir futbolcu da görev alamayacak.

Öte yandan, sakatlığı süren Junior Caiçara, bu mücadelede de forma giyemeyecek.

MARTIN SKRTEL CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de bu sezon ligde 3 sarı kart gören Martin Skrtel, kart ceza sınırında bulunuyor.

Deneyimli futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 15. haftada sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.