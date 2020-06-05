Fenerbahçe Danimarkalı oyuncu için kararını verdi
Danimarkalı stoper Zanka kiralık olarak gitmişti, şimdi kendisinden takım bulması istendi.
Fenerbahçe Danimarkalı oyuncu için kararını verdi.
Danimarkalı stoper Zanka kiralık olarak gitmişti, şimdi kendisinden takım bulması istendi.
Bu sezon sadece Serdar Aziz'in performansından memnun kalan sarı-lacivertliler, Isla ve Hasan Ali'nin yanı sıra kiralık gittiği Düsseldorf'tan dönecek olan Mathias Zanka ile de gelecek sezon devam etmeyi düşünmüyor.
Sosyal medyadaki haberlere göre; Fenerbahçe, Danimarkalı stoperden takım bulmasını istedi.
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