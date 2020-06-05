05 Haziran 2020 Cuma, 12:29

Fenerbahçe Danimarkalı oyuncu için kararını verdi.



Danimarkalı stoper Zanka kiralık olarak gitmişti, şimdi kendisinden takım bulması istendi.



Bu sezon sadece Serdar Aziz'in performansından memnun kalan sarı-lacivertliler, Isla ve Hasan Ali'nin yanı sıra kiralık gittiği Düsseldorf'tan dönecek olan Mathias Zanka ile de gelecek sezon devam etmeyi düşünmüyor.

Sosyal medyadaki haberlere göre; Fenerbahçe, Danimarkalı stoperden takım bulmasını istedi.