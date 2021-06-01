Fenerbahçe Danny Welbeck'i transfer listesine aldı

Süper Lig'i 3'üncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, hücum hattı için Brighton'ın 30 yaşındaki futbolcusunu transfer listesine ekledi.

Hilmi Türkay
01 Haziran 2021 Salı, 12:06
Fenerbahçe Danny Welbeck'i transfer listesine aldı
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Süper Lig'de sezonu 3'üncü kapatan ve UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak Fenerbahçe, gelecek sezon iddialı bir kadro kurup gerek ligde gerekse Avrupa'da adından söz ettirmek istiyor. 

Geçen yıl forvet hattından yeteri kadar katkı alamayan sarı-lacivertliler, bu bölge için harekete geçti. 

Kanarya, İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'la sözleşmesi sona eren ve bonservis bedeli bulunmayan Danny Welbeck'i gündemine aldı.

30 yaşındaki forvet oyuncusu bu sezon çıktığı 24 maçta 6 gol 3 asistlik performans sergiledi. 

 


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