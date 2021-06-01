Fenerbahçe Danny Welbeck'i transfer listesine aldı
Süper Lig'i 3'üncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, hücum hattı için Brighton'ın 30 yaşındaki futbolcusunu transfer listesine ekledi.
Süper Lig'de sezonu 3'üncü kapatan ve UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak Fenerbahçe, gelecek sezon iddialı bir kadro kurup gerek ligde gerekse Avrupa'da adından söz ettirmek istiyor.
Geçen yıl forvet hattından yeteri kadar katkı alamayan sarı-lacivertliler, bu bölge için harekete geçti.
Kanarya, İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'la sözleşmesi sona eren ve bonservis bedeli bulunmayan Danny Welbeck'i gündemine aldı.
30 yaşındaki forvet oyuncusu bu sezon çıktığı 24 maçta 6 gol 3 asistlik performans sergiledi.
Video Haberler
- Eşiyle tartıştı, kayınbiraderinin aracına çarptı
- Cem Yılmaz nafakanın azaltılmasını istedi
- CHP'li Odabaşı'ndan Tevfik Göksu'ya 'Altıyol' yanıtı
- Trafikte skandal görüntüler! O anları kayda aldılar
- Yanan binanın 2. katından böyle atladı
- Film ekibini taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı
- Polise saldıran şüpheli ayağından böyle vuruldu
- Deprem konut alanında ağaç katliamı
- Pendik'te velayet saldırısı: Yol kesip dehşet saçtılar
- Genç kıza taciz iddiası! Yakalayıp yumrukladılar
En Çok Okunan Haberler
- Kapalıçarşı esnafından korkutan dolar ve altın öngörüsü
- Erdoğan açıkladı, işte yeni kararlar
- Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarihi açıkladı
- Sedat Peker'den yeni iddia
- Erdoğan'dan sonraki 'cumhurbaşkanı' adayını açıkladı
- Sedat Peker'den Doğu Perinçek'in sözlerine yanıt
- Sedat Peker'den Davutoğlu'na yanıt
- Nestle'nin şirket içi yazışmaları ifşa oldu
- 'Ciddi oranda tehlike arz ediyor!'
- Dikkat! Meteoroloji saat verdi