Fenerbahçe Danny Welbeck'i transfer listesine aldı

01 Haziran 2021 Salı, 12:06

Süper Lig'de sezonu 3'üncü kapatan ve UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak Fenerbahçe, gelecek sezon iddialı bir kadro kurup gerek ligde gerekse Avrupa'da adından söz ettirmek istiyor.

Geçen yıl forvet hattından yeteri kadar katkı alamayan sarı-lacivertliler, bu bölge için harekete geçti.

Kanarya, İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'la sözleşmesi sona eren ve bonservis bedeli bulunmayan Danny Welbeck'i gündemine aldı.

30 yaşındaki forvet oyuncusu bu sezon çıktığı 24 maçta 6 gol 3 asistlik performans sergiledi.