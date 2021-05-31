Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'ndan Doğan Alemdar ve Emre Demir açıklaması

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 17:17

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, D Smart'ta yayınlanan "Bol'ca Futbol" programında Emre Bol ve Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtladı. Gözbaşı, "Kaleci Doğan ve Emre Demir'e yurtdışından da yurt içinden de gelen teklifler var. Ama ben de bu konuda kararsızım. Doğan'ı bir yıl daha oynatmak isterim" dedi.

Gözbaşı, "Önümüzdeki yıl artık düşme korkusu yaşamayacağız diyebilir misiniz?" sorusunu şöyle cevapladı:

"Kulübü aldığımızda bitkisel hayattaydı. Yoğun bakıma aldık. Önümüzdeki sezon normal servise çıkmayı planlıyoruz. Ben geldiğimde teknik kadro gitmişti. Oyuncuların sözleşme fesih hakları vardı. U19 takımıyla maçlara çıktık. Zor bir dönemdi bunları toparlamak. Kriz yönetiyorum. İşimiz zor bir sihirli el gelip dokunmayacak. Çok fazla şeyler vaat etmek istemiyorum. Çünkü şartlarımız belli."

Gözbaşı, geçirdikleri sezonu "Zor bir sezondu. Başlangıçtan itibaren hoca değişikliğinde herhalde rekor kırdık. Ama bunları yapmak zorundaydık. Her hocanın bir hikayesi oldu. Emeği geçen tüm hocalara teşekkür ediyorum. Düşen takımlardan birinin başkanı son 20 günde bizim yaptığımızı kendileri cesaret edemedikleri için düştüklerini söyledi." ifadeleriyle değerlendirdi.

"BİR KİŞİ HARİÇ İYİ AYRILDIK"

Sarı-kırmızılı ekibin başkanı, "Ayrılan hocalar ligde kaldığınız için arayıp tebrik etti mi?" sorusunu "Biz bir kişi hariç tüm hocalarımızla iyi ayrıldık. O da bizden kaynaklı değildi. Çok ilginçtir sadece Petrescu hocamız tebrik etti." ifadeleriyle yanıtladı.

Berna Gözbaşı, futboldaki erkek egmenliğini "İlk başkan olduğum dönemde hem başkan hem teknik direktör aynı anda gidince dağılmış bir oyuncu grubu vardı. Ben çok yoğun ve birebir iletişim kurdum. O travmalı ekibi toparlarken o dönem çok iç içe geçti. Bana 'anne' demeleri de oradan geliyor. Bu sezon biraz daha mesafeliyim. Ama o oyuncu grubuyla ki aralarında ayrılanlar da oldu. Hiç bir şekilde iletişimi kesmiyorlar." şeklinde değerlendirdi.



"GELEN TEKLİFLER VAR, KARARSIZIM"

Gözbaşı, Doğan Alemdar ve Emre Demir'e teklif geldiğini belirtti:

"Yurtdışından da yurt içinden de gelen teklifler var. Ama ben de bu konuda kararsızım. Doğan'ı bir yıl daha oynatmak isterim. Hem çalışkan, hem karakterli bir oyuncu. Lung sakatlandığı zaman ben hocalara Doğan'ı oynatmaları için baskı yapmıştım. Kulübümüze katkısı olacak, Doğan'ın kariyerine faydası olacak bir teklif olmalı. Sadece paraya bakmayacağım, kariyerinin nasıl gideceğinden de emin olmam lazım. Emre Demir de takip edilen bir isim. Gönül isterdi ki düşme potasında sürekli mücadele etmeyelim bu çocuklar daha fazla süre alsın. Ben Yalçın Koşukavak hocamıza çok güveniyorum. Altyapıdan daha çok oyuncu çıkaracağına güveniyorum."

"'BEŞİKTAŞLI BAŞKAN' OLARAK ANILDIM"

47 yaşındaki başkan, "Geçen sezon Mensah'ı 3 kulüp de istedi. Hatta Fatih Terim'in ilk tercihi idi. Nasıl Beşiktaş'a gitti?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Öncelik Mensah'ın Kayserispor'a transfer olduğu zaman kulübün o dönemki mali şartları altında almaması gerekirdi. Oyuncunun maliyeti çok yüksek. Ve fesih hakkı elde etmiş. Ben onu tekrar kulübe kazandırdım. Biraz da o dönem disiplinsizlikleri nedeniyle kadro dışı bırakmıştık. Sonra onu şirketime çağırdım. CFO'm Fatih'e 'Her ay Mensah'ın maaşını öde' dedim. Mensah'a da 'Sen de 6 ay oturursun' dedim. Sonra Mensah kendine geldi. Mensah büyük takımlardan birine gitmek istedi. Ben de 'Bizde oyna, bizi ligde tut, ben de sana izin vereceğim' dedim. Ama takım ismi yoktu. Sezon bitince Beşiktaş ve Galatasaray teklifte bulundu. Beşiktaş çok istekliydi. Galatasaray ise hem bedel önermedi, hem takas için oyuncu belirleyemediler. Süre ilerliyordu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de söylemişti 'Resmi teklif yapmadık' diye.

Ben sürecin başkana doğru aktarılmadığını düşünüyorum. Bizde belgeleriyle her şey mevcut. Sürekli bu transferle ilgili bir şeyler söylediler ama ben başkana olan saygımdan ben hiç cevap vermedim. Yöneticilerimden birini görevlendirdim durumu anlatması için. Bizim için iyi bir rakamla Beşiktaş ile anlaştık. Oyuncuya da sözümü tutmuş oldum. Biz anlaşmayı yaptıktan sonra benle yine görüştüler ama Beşiktaş'a söz verdiğimi söyledim. Benim ağzımdan Galatasaray lafı da çıkmadı. Beşiktaş ile anlaşma bittikten sonra bu iş bitti artık 10 milyon da veren olsa bu değişmez dedim. Ama bir yıl boyunca kızımdan dolayı 'Beşiktaşlı başkan' olarak anıldım."

Gözbaşı, seçimde tek aday olduğunu söyledi:

"Bildiğim kadarıyla benden başka aday yok. Kayserispor ben göreve gelirken diplere doğru gidiyordu. Oradan alıp hayatını sürdürebilir bir hale getirip bundan emin olduğum zaman bırakacağım. Ama bugün biri gelip kulübün maddi durumunu düzelteceğine ikna etsin yine bırakırım. Bir aday olacaksa beni ve kulüpte söz hakkı olanları ikna etmesi lazım."



"KAYSERİSPOR'UN TARİHİ TERTEMİZ"

Berna Gözbaşı, BB Erzurumspor ile yaşanan krize de değindi:



"41 maçın hepsi bitmiş. Bizimle berabere kaldıkları için düşmüş gibi bir halleri var. Bizim iki oyuncumuz Miguel Lopes ve Acquah'a talip oldular. Biz zorla vermedik, iki oyuncuyu da kendileri istedi. Ben maçın oynanacağı gün Mesut Bakkal'ı bizzat arayıp bu oyuncuları oynatmamasını söyledim. Yönetimleriyle de konuştum. Ama siz tutup onları ilk 11'de oynatınca herhangi bir takımın aleyhine bir durum olsa sıkıntı olacak. Oynatma hakları var tabi ki. Biz de kiralık oyuncuları oynatıyoruz. Oynatmayı siz tercih ettiniz ve böyle bir olay yaşanıyor. O gün bugündür hala Erzurumspor küme düşme sebebini bizmişiz gibi gösteriyor. İstedikleri her yere şikayet edebilirler. Kayserispor'un tarihi tertemiz, hiçbir şikeye karışmamıştır. "