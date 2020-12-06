Fenerbahçe Denizli maçında penaltı kaçtı
Fenerbahçe haftanın önemli maçında Denizlispor deplasmanında mücadele ediyor.
Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2
Süper Lig'in 11. haftasında Yukatel Denizlispor evinde Fenerbahçe ile karşılaşıyor.
9. dakikada Ferdi’nin sağ taraftan ceza sahası içine girerek verdiği pasta Cisse düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1
18. dakikada Sagal’ın serbest vuruşta ceza sahası içinde Bakalorz'un vurduğu şutta top kaleci Altay’da kaldı.
21.dakikada Caner’in sol kanattan yerden açtığı ortaya kimse dokunamazken, top kale çizgisinin önünden geçti ve savunma topu uzaklaştırdı.
30. dakikada Ozan’ın pasıyla topla buluşan Mert Hakan'ın ceza sahasının sol çaprazından çektiği şut kalenin sağından dışarıya çıktı.
34. dakikada Sagal’ın sol kanattan verdiği pasta topu alan Rodallega'nın ceza alanın hemen üzerinden çektiği sert şut az farkla dışarıya gitti.
41. dakikada Caner'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Gökhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2.
53. dakikada Denizli atağında topun Serdar'ın elle temasısına VAR odası uyarısı ile penaltı verdi. Serdar da kırmızı kart gördü.
Penaltıyı kullanan Murawski'nin vuruşunu Altay çıkardı. Altay ardından 2 net pozisyonda daha kalesini gole kapattı.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Kerem Ersoy xx, Serkan Çimen xx
Denizlispor: Pantilimon xx, Özer xx, Oğuz xx, Mustafa xx, Bergdich xx, Bakalorz xx, Murawski xx, Sacko xx, Sagal xx, Aissati xx, Rodallega
Yedekler: Cenk, Hüseyin, Muhammet Özkal, Subotic, Mesanovic, Recep, Varela, Mert, Leismann, Muhammed Eren Kıryolcu
Teknik Direktör: Kenan Atik
Fenerbahçe: Altay xx, Gökhan xx, Serdar xx, Tisserand xx, Caner xxx, Ozan xxx, Sosa xx, Ferdi xx, Pelkas xxx, Mert Hakan xx, Cisse xx
Yedekler: Ahmet Oytun, Tolga, Valencia, Sadık, Thiam, Ömer Faruk, Fatih, Novak, Uğur, Eyüp
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Cisse (dk. 9), Gökhan (dk. 41) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Bergdich, Bakalorz (Denizlispor)
Kırmızı Kart: Serdar
En Çok Okunan Haberler
- Fahrettin Koca yüksek risk altındaki illeri açıkladı
- AKP'li Fatma Şahin'in yurttaşa bulduğu çözüm tepki çekti
- Maçoğlu sert çıktı: Seni orada bekliyor olacağım!
- Uyarılara rağmen 'foşur foşur'a devam!
- Ankara’da ‘hilafet’ sessizliği
- Soylu’dan Habertürk yazarına ‘dinleme’ yanıtı
- Yandaşa 16 milyar TL
- Sabotör kim, motor neden çalışmıyor?
- AKP'li Zengin'e göre türban yoksa seçilme hakkı da yok!
- 'Altay Tankı' yılan hikâyesine döndü
Video Haberler
- Oyun oynarken depreme böyle yakalandı
- Antalya'da hissedilen deprem anı kamerada
- Helikopter motor teslim töreninde kriz
- 1 liraya satın alabilmek için saatlerce beklediler
- Rusya'da koronavirüse karşı aşılama başladı
- Çocuklarıyla beraber yanarak can verdi
- 25 yıl sonra mesleğine döndü, koronavirüse yenik düştü
- Deniz ve Mahir dolduruşa geldi; kulaklarını çektim
- AKP'li vekilden Meclis'te alkış alan konuşma
- Meteoroloji'nin korkutan kuraklık haritası
En Çok Okunan Haberler
- Fahrettin Koca yüksek risk altındaki illeri açıkladı
- AKP'li Fatma Şahin'in yurttaşa bulduğu çözüm tepki çekti
- Maçoğlu sert çıktı: Seni orada bekliyor olacağım!
- Uyarılara rağmen 'foşur foşur'a devam!
- Ankara’da ‘hilafet’ sessizliği
- Soylu’dan Habertürk yazarına ‘dinleme’ yanıtı
- Yandaşa 16 milyar TL
- Sabotör kim, motor neden çalışmıyor?
- AKP'li Zengin'e göre türban yoksa seçilme hakkı da yok!
- 'Altay Tankı' yılan hikâyesine döndü