Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig’in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü Galatasaray’ı konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Süper Lig’in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü Galatasaray’ı konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Süper Lig’de evinde Galatasaray ile derbi mücadelesinde karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve istasyon çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi. Uzun süreli sakatlığı bulunan Diego Perotti’nin yanı sıra tedavilerine devam edilen Luiz Gustavo, Dimitrios Pelkas, Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci antrenmana katılmadı. Caner Erkin ile Serdar Aziz, dinlendirildiğinden idmanda yer almadığı bildirildi.
Öte yandan Mame Thiam, Enner Valencia, Nazım Sangare, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş ve Attila Szalai, yardımcı antrenör Mehmet Aurelio eşliğinde çalışmaların ilk bölümünde düz koşu yaptı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.
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