Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig’in 31. haftasında 21 Mart Pazar günü saat 19.00’da deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde çalışan futbolcular, idmana ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Dün itibariyle saha koşularına başlayan Sinan Gümüş bugünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken ikinci bölümdeyse takımdan ayrı özel program uyguladı. Sadık Çiftpınar, Mesut Özil ve Gökhan Gönül’ün tedavisine devam edilirken; Filip Novak ise özel program dahilinde antrenmanı tamamladı. Sarı-lacivertliler Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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