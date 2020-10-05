Fenerbahçe, Dimitris Pelkas ile 3+1 yıllık imzaladı

Fenerbahçe, Yunanistan’ın PAOK takımından orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

DHA
05 Ekim 2020 Pazartesi, 19:18
Fenerbahçe, Dimitris Pelkas ile 3+1 yıllık imzaladı
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Fenerbahçe, Yunanistan’ın PAOK takımından orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Sarı-lacivertliler, "Dimitris Pelkas’a camiamıza hoş geldin diyor; Çubukluyla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerini kullandı. 


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