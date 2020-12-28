Fenerbahçe efsanesi Alex, teknik direktörlüğe geri dönüyor!

28 Aralık 2020 Pazartesi, 09:14

Fenerbahçe'nin efsanelerinden olan Brezilyalı eski futbolcu Alex de Souza, yorumculuğu bıraktı.

5.5 yıldır yorumculuk yaptığı ESPN Brazil kanalından ayrıldığını açıklayan Alex de Souza, ayrılık sebebini de açıkladı.

ALEX ANTRENÖR OLUYOR

Alex de Souza, bir takipçisinin sorusu üzerine yorumculuğu bırakma sebebini açıkladı. Alex, antrenör olacağını söylerek yorumculuğu bıraktığını ifade etti.

"KAFASINDA FENERBAHÇE VAR"

Sezon başında Anadolu Ajansı'na konuşan teknik direktör Mert Nobre, "Alex'in kafasında Fenerbahçe var. Belki bir teklif gelir. Alex kursa başladı, lisansını aldı. Ne zaman olur, düşüncesini bilemiyorum. Bunu sadece kendisini bilir. Alex bambaşka bir oyuncuydu. İnanılmaz akıllı bir oyuncu. Her maçta en az 4-5 net pozisyon hazırlar. Herkesi normal olarak görürsek, Alex ekstraydı. Çok akıllı bir futbolcuydu." demişti.

Kaynak: Ajansspor