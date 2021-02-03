Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Haftanın önemli maçı Fenerbahçe Galatasaray derbisini FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Haftanın hakemi belli oldu.
Süper Lig'de haftanın önemli maçı Fenerbahçe Galatasaray derbisini FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Bahattin Duran ve Tarık Ongun da Çakır'ın yardımcılıklarını üstlenecek.
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