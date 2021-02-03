Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Haftanın önemli maçı Fenerbahçe Galatasaray derbisini FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

cumhuriyet.com.tr
03 Şubat 2021 Çarşamba, 11:23
Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
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Haftanın hakemi belli oldu.

Süper Lig'de haftanın  önemli maçı Fenerbahçe Galatasaray derbisini FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Bahattin Duran ve Tarık Ongun da Çakır'ın yardımcılıklarını üstlenecek.


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