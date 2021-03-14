Ligde Fenerbahçe Gençlerbirliği karşı karşıya; işte 11'ler
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Fenerbahçe, ligde son mücadelesinde deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 yenişti.
Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 58 puan ve averajla 3. sırada giriyor.
İÇ SAHA FOBİSİ
Fenerbahçe, ligde bu sezon evinde yaşadığı kayıplarla dikkati çekiyor.
Sarı-lacivertliler, ligde ev sahibi olduğu son 3 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabildi.
Söz konusu süreçte Galatasaray ve Göztepe'ye mağlup olan Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor ile berabere kaldı.
Fenerbahçe, bu sezon evinde çıktığı 14 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında 5 futbolcusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti, bu maçta forma giyemeyecek.
Bu oyuncuların yanı sıra sarı kart cezalısı Enner Valencia da Gençlerbirliği mücadelesinde kadroda yer alamayacak.
4 OYUNCU SINIRDA
Fenerbahçe'de 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertli ekipte Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci ve Caner Erkin sarı kart görmeleri halinde Beşiktaş deplasmanında yer almayacak.
Diğer yandan sarı kart sınırındaki Sinan Gümüş ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer alamayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Attila Szalai, Serdar Aziz, Filip Novak, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Bright Osayi-Samuel, Mbwana Samatta, Mame Thiam
Gençlerbirliği: Nordfeld, Johansson, Arda, Ömürcan, Halil İbrahim, Furman, Piris, Soner, Sefa, Candeias, Sandro Lima
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