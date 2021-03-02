Fenerbahçe gol kaçırdı, Fazıl Say yastığı fırlattı

02 Mart 2021 Salı, 08:57

Süper Lig’de Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor’u Dimitris Pelkas’ın golü ile 1-0 yenerken maçı izleyen sarı-lacivertlilere gönül vermiş olanlar 90 dakika boyunca yerinde duramadı. O isimlerden biri de ünlü piyanist Fazıl Say oldu. Say'ın gösterdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.

FAZIL SAY ELİNDEKİ YASTIĞI FIRLATTI

Maçı heyecan içinde takip edenlerden biri de ünlü müzisyen Fazıl Say’dı. Fazıl Say maçı izlediği yerde Fenerbahçe 1-0 öndeyken karşılaşmanın son anlarında Mbwana Samatta’nın kaçırdığı gol sonrası oturduğu yerden kalkarak tepkisini göstererek elindeki yastığı fırlattı.

ÜNLÜ PİYANİST GÜNDEM OLDU

Fazıl Say’ın tepki görüntüleri sosyal medyaya düşerken Twitter’de TT (Trend Topic) oldu. Bilindiği üzere; Aston Villa’dan sezon sonuna kadar kiralanan Samatta için sarı-lacivertli kulüp zorunlu satın alma bedeli karşılığında 6 milyon Euro ödeyecek. Tanzanyalı oyuncu bu sezon 19 maça çıkarken 4 gol attı.

Kaynak: Ajansspor