Fenerbahçe, hazırlık maçında PEC Zwolle ile karşılaşıyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında PEC Zwolle ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşıyor.

cumhuriyet.com.tr
28 Temmuz 2021 Çarşamba, 18:46
Fenerbahçe, hazırlık maçında PEC Zwolle ile karşılaşıyor
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Hollanda ekibi PEC Zwolle ile kozlarını paylaşıyor.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda seyircili oynanan maç, 19.00'da başladı. Maç, TRT Spor'dan naklen yayımlanıyor.

Fenerbahçe, oynadığı üç hazırlık maçında Romanya temsilcisi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1 ve Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etmişti.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i şu şekilde: Altay, Attila, Tisserand, Novak, Gustavo, Mesut Özil, Ferdi, Pelkas, Zajc, Osayi, Serdar Dursun.

PEC Zwolle'nin ilk 11'i ise şu şekilde: Lamprou, Van Polen, Paal, Mustafa Saymak, Kastaneer, Huiberts, Tedic, Clement, Strieder, Kersten, Bajselmani.

Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın 45. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarı, sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğü ile sonlandı.

Fenerbahçe, Enner Valencia'nın 48. dakikadaki golüyle skoru 2-0'a getirdi.


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