Fenerbahçe için artık 'Nihat abi' yok!

07 Haziran 2020 Pazar, 08:46

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un bundan 1 yıl önce “Emrindeyiz” sözleriyle destek verdiği Nihat Özdemir, federasyon başkanlığından bu yana sarı-lacivertli camiayla ters düştü. Özdemir 1 Haziran 2019’da TFF Başkanlığı’na seçildi. Fenerbahçelilerin ‘Nihat Ağabey’i için Başkan Ali Koç, “Emrindeyiz” bile demişti. Ve aradan 1 sene geçmişken Özdemir adeta düşman oldu.

Ali Koç ile Nihat Özdemir, Fenerbahçe’nin hakemler konusundaki şikâyetlerini görüşmek için Özdemir’in Zorlu Center’daki ofisinde buluştu ve ilk soğukluk burada yaşandı.

Ardından F.Bahçe ile TFF, devre arasında da Lisans Kurulu üzerinden karşı karşıya geldi. Kurul, sarı-lacivertlilere harcama limiti vermedi. Ali Koç, 19 Şubat 2020’de düzenlediği basın toplantısında Nihat Özdemir’i hedef aldı.

Hakem hataları nedeniyle Fenerbahçe'nin verdiği demece Özdemir içerledi ve son olarak TFF Başkanının şike açıklaması ipleri kopardı.

Kaynak: Skor