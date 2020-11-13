Fenerbahçe işi sıkı tutuyor
Antrenmanda Serdar Aziz dizindeki ağrı sebebiyle yer almazken, Jose Sosa, Mbwana Samatta ve Tolga Ciğerci takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, saat 11.00’de başladı. Isınma, koordinasyon ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yapan oyuncular, antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Antrenmanda Serdar Aziz dizindeki ağrı sebebiyle yer almazken, Jose Sosa, Mbwana Samatta ve Tolga Ciğerci takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü. Mauricio Lemos ise gribal enfeksiyon rahatsızlığı sonrası takımdaki yerini aldı. Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.
En Çok Okunan Haberler
- Uşşaki şeyhi Nurullah'ın skandal mesajları ortaya çıktı!
- Fatih Altaylı'ya kötü haber
- Meral Akşener: Akıl sağlığına dikkat etmek lazım
- Albayrak'ın istifasının ardından paylaşımını sildi
- Acı haberi Karamollaoğlu duyurdu
- Uykusuz'dan dikkat çeken Berat Albayrak kapağı
- 'Virüsten kaçarken kansere yakalanmayın'
- Maradona'dan sevindirici haber
- Fahrettin Koca'dan umutlandıran paylaşım
- 'Mevcut kötü durumun sorumlusu Cumhurbaşkanıdır'
Video Haberler
- Cüneyt Özdemir AKP'nin en büyük korkusunu açıkladı!
- Yurttaşlardan kendilerini uyaran kaymakama: Tamam dayı
- Bebek Parkı'nda tuvalet tepkisi
- İstanbul’da dehşet anları kamerada
- Atatürk'e yönelik çirkin paylaşıma tepki yağdı!
- Okan Bayülgen'den çok konuşulacak Erdoğan yorumu!
- Karabağ'ı terk eden Ermeniler yerleşim yerlerini yaktı
- Öğretim üyesi canlı yayında ders anlatırken soyuldu
- Çürük elmalar meyve suyu üretiminde kullanılacak
- Akşener yurttaşla türkü söyledi
En Çok Okunan Haberler
- Uşşaki şeyhi Nurullah'ın skandal mesajları ortaya çıktı!
- Fatih Altaylı'ya kötü haber
- Meral Akşener: Akıl sağlığına dikkat etmek lazım
- Albayrak'ın istifasının ardından paylaşımını sildi
- Acı haberi Karamollaoğlu duyurdu
- Uykusuz'dan dikkat çeken Berat Albayrak kapağı
- 'Virüsten kaçarken kansere yakalanmayın'
- Maradona'dan sevindirici haber
- Fahrettin Koca'dan umutlandıran paylaşım
- 'Mevcut kötü durumun sorumlusu Cumhurbaşkanıdır'