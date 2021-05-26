Fenerbahçe istedi, Löw hayır dedi
Fenerbahçe, EURO 2020'den sonra Almanya Milli Takımı'ndan ayrılacak Joachim Löw'e teklif götürdü.
Fenerbahçe, EURO 2020'den sonra Almanya Milli Takımı'ndan ayrılacak Joachim Löw'e teklif götürdü. Deneyimli teknik adam sarı-lacivertli takımın teklifini reddetti.
LÖW TEKLİFİ REDDETTİ
İddiaya göre, sarı-lacivertlilerin Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran Joachim Löw'e teklifte bulunduğunu ancak bu teklifin deneyimli teknik adam tarafından reddedildiği belirtildi. Löw'ün gerekçe olarak ise, Euro 2020 sonrasında bir süre dinlenmek istemesini sunduğu belirtildi.
Kaynak: TV Global
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