Fenerbahçe istedi, Löw hayır dedi

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 08:51

Fenerbahçe, EURO 2020'den sonra Almanya Milli Takımı'ndan ayrılacak Joachim Löw'e teklif götürdü. Deneyimli teknik adam sarı-lacivertli takımın teklifini reddetti.

LÖW TEKLİFİ REDDETTİ

İddiaya göre, sarı-lacivertlilerin Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran Joachim Löw'e teklifte bulunduğunu ancak bu teklifin deneyimli teknik adam tarafından reddedildiği belirtildi. Löw'ün gerekçe olarak ise, Euro 2020 sonrasında bir süre dinlenmek istemesini sunduğu belirtildi.

Kaynak: TV Global



