Fenerbahçe kadın ve erkek masa tenisi takımları Süper Lig şampiyonu
Fenerbahçe erkek ve kadın masa tenisi takımları, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 2020-2021 Suzan Özbek Sezonu şampiyonu oldu.
Fenerbahçe erkek ve kadın masa tenisi takımları, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 2020-2021 Suzan Özbek Sezonu şampiyonu oldu.
Erkek ve kadınlarda sekiz takımın mücadele ettiği 2020-2021 Suzan Özbek Sezonu Masa Tenisi Süper Lig 5'inci ve 6'ncı Etap Play Off Müsabakaları 11-13 Haziran tarihleri arasında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Salonu'nda yapıldı. Fenerbahçe, erkekler ve kadınlar masa tenisi takımları yenilgisiz şampiyon oldu. Erkeklerde Fenerbahçe'nin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyespor ikinci, Kocaeli KBS Masa Tenisi Derneği üçüncü, Beşiktaş ise dördüncü oldu. Kadınlarda Fenerbahçe'nin ardından Kayseri Kocasinan Belediyespor ikinci, Trabzonspor üçüncü ve Ankara Tigemspor dördüncü oldu.
Dereceye girenlere ödülleri AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Fatih Karaca, Burdur İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık ve AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi tarafından verildi.
Video Haberler
- Caddebostan'da deniz salyalarına aldırmadan yüzdüler
- İstanbul'da cami muslukları böyle çalındı
- Konyaaltı Sahili’nde can pazarı!
- Kedinin mısır yediği anlar gülümsetti
- Düğün konvoyu kaza yaptı! Yaralılar var
- Şanlıurfa’da görüntülendi! Nadir görülen bir tür
- Erdoğan'a çok sert 'Nankör' yanıtı
- CHP'li isim paylaştı: İktidar Marmara Denizi'ni öldürdü
- Dalgıçlar denizden çıkardı, görenler şaştı kaldı
- Japon şirketten sıra dışı hizmet
En Çok Okunan Haberler
- Memurlar korkudan 'Recep Tayyip' ismini değiştiremedi
- 10 milyon Euro ver bakanla aranı düzelteyim” teklifi
- AKP'nin önerisine MHP'den yeşil ışık
- Atağa geçen iki parti son ankete damga vurdu
- Afrin'de patlama!
- Sahada yaşam mücadelesi; erken müdahale hayat kurtardı
- 'Milangaz'a nasıl çöktüğünüzü anlatacağım’
- Diyanet-Sen kafası işte bu
- Avlanırken balina yutmuştu, nasıl kurtulduğunu anlattı
- 'Müsilaj planı' Resmi Gazete'de yayımlandı