Fenerbahçe kalecisi Harun kötü performansıyla şimşekleri üzerine çekti

27 Nisan 2021 Salı, 04:00

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında sezonun en iyi topunu oynadı, ancak son 20 dakikalık bölümde düşen tempolarına acilen Emre Belözoğlu’nun çözüm bulması gerekiyor. Bu önem arz eden bir sıkıntı. Kaleci Harun Tekin’in görev aldığı ilk maçta kurtardığı penaltı üzerine, galiba Altay’ı aratmayacak demiştim. Harun az kalsın ikinci maçında takımın kaderiyle oynayacaktı. Birinci golde rakibe verdiği top tamamen ciddiyetsizlikten. Zorda kaldın vur sağa, vur sola. Sonra yaptırdığı penaltı var. Takımı her an, her dakika yakacak görüntüsü veriyor. Emre, Harun’un iki büyük hatasında kulübede çılgına döndü, el kol hareketleriyle tepki gösterdi. Soyunma odasında önce arkadaşlarından sonra teknik heyetten file bekçisine destek geldi. Harun Tekin, 2014-15’ten bu yana Süper Lig’de en fazla gole neden olan hata yapan üçüncü kaleci pozisyonunda.

NAZIM’DAN KÖTÜ HABER

Fenerbahçe’de önceki gün oynanan Kasımpaşa maçı sonrasında sol bacak arka adalesinde ağrı hisseden Nazım Sangare’de dün çekilen MR sonrasında bacağında yırtık tespit edildi. Yıldız oyuncunun 2 hafta takımdan ayrı kalacağı öğrenildi.

YOLCULUK VAR

Fenerbahçe perşembe günü Alanyaspor ile oynayacağı maç için iki gün önceden Antalya’nın Belek Beldesi’ne giderek kampa girecek. Teknik heyetin isteği doğrultusunda alınan bu kararla yıllar sonra bir ilk yaşanmış olacak.

PRO LİSANS FİYASKOSU

Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu’nun yardımcılığına pro lisansı olduğu için Almanya’dan Erdinç Sözer getirilmişti. Sözer Sarı-Lacivertlilerle anlaşma yaptıktan sonra sürpriz gelişme yaşandı. Erdinç Hoca pro lisansını yenilemek için kursa katılmamış. Bu arada Emre’nin de UEFA A lisansının TFF talimatları doğrultusunda 15 günlük süresi dolmuştu. Apar topar pro lisansı olan Şenol Çorlu göreve çağrıldı. Çorlu’yla mayıs sonuna kadar anlaşma sağlandı, böylece kriz çözüldü. Takımı Belözoğlu yönetmeye devam edecek. Ayrıca Çorlu’nun mazeret bildirmesi halinde Emre Belözoğlu, basın toplantılarına da katılabilecek.