Fenerbahçe kaptanı kupa rövanşında yok!

12 Haziran 2020 Cuma, 21:30

Fenerbahçe Kayserispor karşısında erken kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

Kaptan Ozan Tufan, 14. dakikada rakibine yaptığı hareket sonrası VAR uyarısı ile kırmızı kart gördü.

Ozan Tufan, salı günkü Trabzonspor kupa yarı final rövanşında forma giyemeyecek.

Teknik sorumlu Tahir Karapınar, Hes Kablo Kayserispor karşısında oynayıp oynamayacağı son ana kadar belli olmayan Muric'i yedek soyundurdu.





Karapınar, Muric'in yerine bu pozisyonda Mevlüt Erdinç'i görevlendirdi.