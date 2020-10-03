Fenerbahçe-Karagümrük maçında gol sesi!
4. haftanın önemli maçında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.
Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Fatih Karagümrük: 0
Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük’ü konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
3. dakikada savunmadan seken topla ceza sahası dışında topla buluşan Samatta’nın sert şutunda meşin yuvarlak direğin dışından auta çıktı.
5. dakikada Sosa’nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Lemos’un kafa vuruşu üst direkten döndü.
19. dakikada Caner Erkin’in sol kanattan açtığı ortaya ön direkte yükselen Samatta’nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
25. dakikada Caner Erkin’in sağ köşeden kullandığı kornerde Samatta’nın vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0
30. dakikada Thiam’ın ara pasında ceza alanı içine hareketlenen Valencia’nın şutunu kaleci Viviano iki hamlede kontrol etti.
35. dakikada Lemos’un hatalı pasında topu alan Ndao, pasını Salibur’a çıkardı. Bu futbolcunu sağ çaprazdan vuruşunda top üstten auta çıktı.
Stat: Ülker
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Kerem Ersoy xx, Süleyman Özay xx
Fenerbahçe: Altay xx, Gökhan Gönül xx, Lemos xxx, Tisserand xxx, Caner xxx, Sosa xx, Ozan xx, Gustavo xx, Valencia xxx, Thiam xx, Samatta xxx
Yedekler: Harun, Tolga, Mert Hakan, Cisse, Ferdi, Sadık, Ömer Faruk, Nazım Sangare, Novak
Teknik Direktör: Erol Bulut
Fatih Karagümrük: Viviano x, Eric xx, Roco x, Zukanovic xx, Balkovec xx, Biglia xx, Ndao xx, Sabo xx, Salibur xx, Darri x, Sobiech x
Yedekler: Aykut, Alparslan Erdem, Koray, Mevlüt, Murat Sarıgül, Fatih Kuruçuk, Aksel Aktaş, Ramazan, Jimmy Durmaz, Aatif Chahechouhe
Teknik Direktör: Şenol Can
Gol: Samatta (dk. 25) (Fenerbahçe)
En Çok Okunan Haberler
- Cumhur İttifak’ı iddiası
- Biat etmeyen bertaraf mı oluyor?
- Kirli ilişkiler ağı açıklanırsa mahalle karışır
- Çiçek adası sakinlerinden Hülya Avşar'a tepki
- İçişleri Bakanlığı'ndan Kızılay'a şaşırtan ceza
- Özışık, 'ilişkim yok' dediği Orak'la bir arada!
- Kimin Cumhuriyeti?
- Tur şirketleri iptalleri başladı
- Şehir hastanelerindeki rantın haddi hesabı yok!
- YSK'dan baro ayarlı erteleme kararı
Video Haberler
- MHP'li vekilin şoförü, ABB personeline kasten çarptı
- Özışık, 'ilişkim yok' dediği Orak'la bir arada!
- Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yerin görüntüleri ortaya çıktı
- Köpek yavrularını suni teneffüsle hayata döndürdü
- Taksim'de gerçek birkaç dakika içerisinde ortaya çıktı
- Canlı yayında bayılmıştı! İşte olayın perde arkası
- Sokak röportajında şoke eden 'İç savaş' iddiası
- Bakanlık yasaklamıştı! Antalya'da skandal görüntüler
- Tutuklama kararının ardından HDP'lilere polis müdahalesi
- Vicdansızlık! Köpeği ezen sürücü ardına bile bakmadı
En Çok Okunan Haberler
- Cumhur İttifak’ı iddiası
- Biat etmeyen bertaraf mı oluyor?
- Kirli ilişkiler ağı açıklanırsa mahalle karışır
- Çiçek adası sakinlerinden Hülya Avşar'a tepki
- İçişleri Bakanlığı'ndan Kızılay'a şaşırtan ceza
- Özışık, 'ilişkim yok' dediği Orak'la bir arada!
- Kimin Cumhuriyeti?
- Tur şirketleri iptalleri başladı
- Şehir hastanelerindeki rantın haddi hesabı yok!
- YSK'dan baro ayarlı erteleme kararı