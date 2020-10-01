Fenerbahçe, Karagümrük maçını bekliyor
Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında evinde oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında evinde oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile mücadele edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Futbolcular daha sonra istasyon alanında kondisyon çalışması yaparken antrenmanın basına açık olan bölümü tamamlandı.
İdmanı geçtiğimiz günlerde futbola veda ettiğini açıklayan Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Selçuk Şahin de takip etti.
Fenerbahçe’de Nabil Dirar, sakatlığı sebebiyle antrenmanda yer almayan tek isim oldu.
En Çok Okunan Haberler
- RTÜK'ten ATV'deki skandal program hakkında karar
- Koca, 'aşı' tarihini açıkladı
- Esra K. hakkında yeni gelişme
- Peş peşe gelen depremlerin ardından uzmanından uyarı
- Genç şarkıcı Arif Akpınar hayatını kaybetti
- Savaşın durması için tek şartını açıkladı
- Şehrazat'tan kendisine 'terbiyesiz' diyen Acun'a yanıt
- AİHM’den ilk niteliğinde karar
- Adil Gür, canlı yayında baygınlık geçirdi
- Yurttaş yeni güne böyle uyandı: Elektriğe zam!
Video Haberler
- Kuyumculara 40 bin liralık sahte altın sattılar
- Kadıköy'de can pazarı!
- 'Tik'liye şaka hastanede bitti! Kavga anı kamerada
- Bursa'da ölüm böyle teğet geçti
- İki şirketin sahipleri arasındaki kavga kamerada
- Emniyet müdüründen 'Bozkurtlu' düğün mesajı
- Adil Gür, canlı yayında baygınlık geçirdi
- Her vaka hasta değildir diyen Koca’ya TTB’den yanıt
- Dünyada 19 saniyelik korku!
- Hatay'da korkutan hortum
En Çok Okunan Haberler
- RTÜK'ten ATV'deki skandal program hakkında karar
- Koca, 'aşı' tarihini açıkladı
- Esra K. hakkında yeni gelişme
- Peş peşe gelen depremlerin ardından uzmanından uyarı
- Genç şarkıcı Arif Akpınar hayatını kaybetti
- Savaşın durması için tek şartını açıkladı
- Şehrazat'tan kendisine 'terbiyesiz' diyen Acun'a yanıt
- AİHM’den ilk niteliğinde karar
- Adil Gür, canlı yayında baygınlık geçirdi
- Yurttaş yeni güne böyle uyandı: Elektriğe zam!