Fenerbahçe maçına damgasını vuran ofsayt kararı!
Fenerbahçe taraftarları, pozisyonun ofsayt olduğu konusunda birleşti. Kimi futbolsever ise, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının hata yapmayacağını savundu.
Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy’de oynanan maçta öne geçtiği maçta Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup olurken konuk ekibin golündeki ofsayt çizgisi gündem yarattı. Son sıradaki Gençlerbirliği’ne üç puanı kazandıran Ayite’nin 63. dakikadaki golü, tartışmaları da beraberinde getirdi. Sağ kanattan yapılan ortaya hareketlenerek şık bir kafa vuruşu ile ağları havalandıran Ayite, takımını 63. dakikada öne geçirdi. Uzun süre incelenen pozisyon sonrası gol kararı çıktı.
Ancak gol, sosyal medyada ofsayt tartışmalarına neden oldu. Fenerbahçe taraftarları, pozisyonun ofsayt olduğu konusunda birleşti. Kimi futbolsever ise, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının hata yapmayacağını savundu. Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut maç sonu yaptığı açıklamada, “Bence yüzde 100 ofsayt olan bir kontrataktan golü yedik. Bize çizgiler biraz farklı çiziliyor. art niyet var mı kendileri düşünecekler. Kesinlikle ofsayt pozisyon” ifadelerini kullandı.
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