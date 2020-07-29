Fenerbahçe mahkemelik oldu!
Fenerbahçe, Suudi Arabistan’ın Al-Nasr kulübüyle mahkemelik oldu.
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Giuliano’yu 10,5 milyon avro’ya Suudi Arabistan’ın Al-Nasr kulübüne satan Fenerbahçe, 6,2 milyon avroluk taksidi ödemediği gerekçesiyle Suudi kulübü Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) şikayet etti.
CAS’tan yapılan açıklamada 14 Ağustos’ta iki tarafın da olduğu bir duruşma gerçekleştirilecek.
Giuliano, geçtiğimiz günlerde maaşını alamadığı gerekçesiyle kulübü şikayet etmiş, sonrasında yapılan görüşmelerde ise Giuliano kulüple anlaşıp maaşında %15 indirime gitmişti.
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