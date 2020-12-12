Fenerbahçe Kadıköy'de kayıp: 0-3
Süper Lig’in 12. haftasında evinde Fenerbahçe Yeni Malatyaspor’u ağırladı. Sarı-Lacivertli ekip Konyaspor ve Beşiktaş'tan sonra Malatyaspor'a da Kadıköy'de yenildi.
Fenerbahçe: 0 - Yeni Malatyaspor: 3
Stat: Ülker
Hakemler: Erkan Özdamar, Alpaslan Dedeş, Ali Saygın Ögel
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Sadık Çiftpınar, Tisserand, Caner Erkin, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Pelkas, Cisse
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Semih Kaya, Hadebe, Hafez, Acquah, Ndayishimiye, Kubilay Kanatsızkuş, Tetteh, Adem Büyük, Umut Bulut
Goller: Dk. 9 Adem Büyük (Penaltıdan), Dk. 21 Umut Bulut, 47 Yusuf (Yeni Malatyaspor)
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor karşılaştı. Sarı-Lacivertliler Konyaspor ve Beşiktaş'tan sonra Malatyaspor'a da Kadıköy'de yenildi.
9. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Tisserand ile altıpasın solunda son çizgiye yakın bir noktada girdiği ikili mücadelede Tetteh'in yerde kalması üzerine maçın hakemi Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Adem Büyük, meşin yuvarlak ile kaleci Altay Bayındır'ı farklı köşelere gönderdi: 0-1
19. dakikada konuk takım ikinci gole yaklaştı. Acquah'ın ceza yayının solundan yükselttiği topa hareketlenen Tetteh'in penaltı noktası civarından yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Altay Bayındır iki hamlede topu kontrol etti.
21. dakikada Yeni Malatyaspor farkı ikiye çıkardı. Kubilay Kanatsızkuş'un soldan ortasında Umut Bulut, altıpasın önünde uzak köşeye yaptığı şık kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2
38. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sağdan pasında topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahasına girdikten hemen sonra çıkardığı şutta kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Yeni Malatyaspor, müsabakanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.
2. yarıya Fenerbahçe Sosa'yı alıp başladı. 47. dakikada Yusuf skoru 3-0 yaptı.
69. dakikada Cisse'nin şutu direkten dışarı gitti. 76. dakikada Caner'in frikik atışı kornerle sonuçlandı. Malatya'da Olcay, Fenerbahçe'de Sinan ve Thiam oyuna dahil oldu.
Fenerbahçe'nin Cisse, Thiam'la bulduğu pozisyonları Ertaç çıkardı.
Maç da 3-0 bitti.
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