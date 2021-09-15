Fenerbahçe, medyada çıkan Mert Hakan Yandaş haberlerine cevap verdi
Fenerbahçe, medyada çıkan Mert Hakan Yandaş hakkındaki haberlere sosyal medya üzerinden sert bir cevap verdi.
Fenerbahçe Kulübü yaptığı açıklama ile Takvim ve Fotomaç gazetelerinde yer alan Mert Hakan Yandaş'ın Arda Turan ile buluşup dertleştiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını, böyle bir buluşmanın gerçekleşleşmediğini aktardı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
Bugün Takvim ve Fotomaç adlı gazetelerde yer alan ‘Futbolcumuz Mert Hakan Yandaş’ın, Galatasaray Kulübü futbolcusu Arda Turan’la buluşup dertleştiği, çok mutsuzum, …’ dediği iddia edilen haber “maksatlı bir yalandır.”
Haberde iddia edilen görüşmenin içeriğine dair yalanlar bir yana bu şekilde bir buluşma kesinlikle gerçekleşmemiştir.
Takvim ve Fotomaç adlı gazeteler, bu haberle tamamen masa başında yazılmış hayali bir görüşmenin içeriğini yine hayalleri ile süsleyerek, gazetecilik etiğinden ne kadar uzak bir yaklaşımda olduklarını gözler önüne sermiştir.
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak söz konusu mecraların haberinin dikkate alınmamasını ve bu yaklaşıma dair yasal hakkımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.
Fenerbahçe Spor Kulübü
Yalanın böylesi— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 15, 2021
?? https://t.co/TpyqCbQYcJ pic.twitter.com/XSBNxHE0bt
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