Fenerbahçe Muriç için fiyat yükseltti!

28 Ağustos 2020 Cuma, 07:56

Fenerbahçe ile Lazio, Vedat Murç'in satışı konusunda anlaşsa da ücret konusunda sıkı pazarlık var. İtalyan kulüp, ilk teklif olarak bonuslarla birlikte 18-20 milyon Avro önermişti. Başkan Ali Koç, Vedat'ı ısrarla isteyen Lazio'ya “Peşin 20 milyon Euro isteriz” yanıtını verdi.

Başkent ekibinin Koç'un bu talebine kısa süre içinde yanıt vermesi bekleniyor. Yönetici Selahattin Baki de “Muriç'e değerini bulan bir teklif yaparlarsa masaya otururuz” ifadesini kullandı.

Kosovalı forvetin transferi konusunda ise yönetim içinde farklı görüşler hâkim. Yöneticilerin bazıları “Muriç'i takımda tutarsak şampiyonluğun en büyük favorisi oluruz. Göstereceği performansla birlikte seneye daha yüksek bedelle satabiliriz” fikrini sundu.

Bu durum karşısında kararsız kalan Koç, hem Teknik Direktör Erol Bulut hem de bazı yöneticilerle tekrar görüşecek. Yıldız golcünün geleceği 1 hafta içinde netlik kazanacak.

Süper Lig kariyerinde 112 maça çıkan 26 yaşındaki Kosovalı forvet, 37 gol-14 asistlik performans sergiledi.

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