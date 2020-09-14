Fenerbahçe Muriç'in alternatifini buldu!

Fenerbahçe, Porto'nun 29 yaşındaki forveti Ze Luis için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

cumhuriyet.com.tr
14 Eylül 2020 Pazartesi, 08:37
Fenerbahçe Muriç'in alternatifini buldu!
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Vedat Muriç'i Lazio'ya gönderen Fenerbahçe'de forvet transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe, Porto'nun 29 yaşındaki forveti Ze Luis için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. 

Geçen sezon Porto, Spartak Moskova'dan Ze Luis'i 10 milyon 750 bin Euro bedelle transfer etmişti.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

2019-2020 sezonunda Porto formasıyla ligde 19 maça çıkan Ze Luis 7 gollük bir katkı sağlamıştı.


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