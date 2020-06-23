Fenerbahçe, o kulübü FIFA'ya şikayet etti

23 Haziran 2020 Salı, 14:42

Fenerbahçe’den 2018 yılında Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr’a 10.5 milyon Avro bonservis bedeliyle transfer olan Giuliano’dan gelecek son taksit, ödenmedi. Goal.com’un haberine göre Fenerbahçe, 6.2 milyon Avro tutarından taksitin ödenmesi için Suudi Arabistan ekibine ihtar çekti.

Giuliano’nun da alacakları ödenmediği gerekçesiyle Al-Nassr’ı FIFA’ya şikayet ettiği öğrenildi. UOL Esporte’de yer alan habere göre Brezilyalı yıldız, beş aydır ödemeleri yapılmadığı gerekçesiyle FIFA’ya başvurdu.