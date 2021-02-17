Fenerbahçe OPET'i yenen VakıfBank liderliği garantiledi
Sultanlar Ligi'nde ertelenen 26'ncı hafta maçında Fenerbahçe OPET'i deplasmanda 19-25, 22-25 ve 17-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, iki hafta kala normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi.
Fenerbahçe Opet - VakıfBank: 0-3
VakıfBank, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nde ertelenen 26'ncı hafta maçında Fenerbahçe OPET'i deplasmanda 19-25, 22-25 ve 17-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, iki hafta kala normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi. Ligde 27 galibiyet alan sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin 29'uncu haftasında PTT Spor'u 20 Şubat Cumartesi günü VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.
SALON: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu
HAKEMLER: Nurper Özbar, Mehmet Gül
FENERBAHÇE OPET: Mihajlovic 6, Dicle 1, Vargas 20, Busa 3, Eda 3, Naz 1, Melis (L), Cansu 1, Beliz 3, Bahar, İpar 2
VAKIFBANK: Cansu, Gabi 12, Zehra 11, Haak 18, Meliha 1, Milena 10, Gizem (L), Tuğba 4, Gözde, Eda
SETLER: 19-25, 22-25, 17-25
SÜRE: 72 dakika (24', 26', 22')
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