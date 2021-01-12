Fenerbahçe potada Baskonia'yı devirdi
Fenerbahçe Beko: 96 - Baskonia: 76
THY Euroleague’in 19. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında karşılaştığı İspanyol temsilcisi Baskonia’yı 96-76’lık skorla mağlup etti.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
Hakemler: Damır Javor xx, Milivoje Jovcic xx, Anne Panther xx
Fenerbahçe: Brown xxx 14, Perez xx 4, Marko Guduric xx 9, Melih x, Nando de Colo xxx 27, Pierre xx 6, Vesely xxx 17, Eddie xx 6, Ahmet xx 8, Ulanovas xx 5
Başantrenör: Igor Kokoskov
Baskonia: Vildoza xx 8, Jekiri x 3, Henry xx 7, Sedekerskis xx 8, Diop x, Fall x, Alec Peters xxx 15, Zoran Dragic xx 12, Giedraitis xx 8, Polonara xxx 12, Kurucs x 3
Başantrenör: Dusko Ivanovic
1. Periyot: 28-18 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 51-41 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 75-56 (Fenerbahçe lehine)
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