Fenerbahçe puan ortalamasında zirveye ortak oldu

25 Ocak 2021 Pazartesi, 21:20

Süper Lig’in ilk yarısını 42 puanla 2. sırada bitiren Fenerbahçe, maç başı 2.1 puan ortalaması yakaladı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş’la birlikte ligin ilk yarısında 2 puan ortalamasını geçen iki takımdan birisi oldu.

Süper Lig’in ilk yarısında 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alan Fenerbahçe, 42 puan toplayarak maç başı 2.1 puan ortalamasına ulaştı. İlk yarıyı Beşiktaş’ın ardından ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertliler topladığı bu puanla, 2.0 puan ortalamasını geçen ikinci takım oldu. 3. sıradaki Galatasaray, maç başına 1.95 puan ortalamasına ulaşırken, 4. sıradaki Gaziantep FK ise maç başına hanesine 1.75 puan yazdırdı. Deplasmanda oynadığı 10 maçta 23 puan toplayarak dış sahanın lideri olan Erol Bulut’un öğrencileri, ligde boy gösterdiği son 7 mücadelede 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek iyi bir ivme yakaladı.



