Fenerbahçe, Roma'dan Perotti'yi transfer etti

Fenerbahçe, Roma'dan Perotti'yi transfer etti, ünlü yıldız 17. transfer olarak kaydı geçti. 18 isim ise Yunan Pelkas oldu.

AA
05 Ekim 2020 Pazartesi, 19:39
Fenerbahçe, Roma'dan Perotti'yi transfer etti
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Fenerbahçe, İtalya'nın Roma Kulübünden Arjantinli futbolcu Diego Perotti'yi kadrosuna kattı. Perotti bu yılki 17. transfer oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Arjantinli kanat oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son 5,5 sezonda Roma forması giyen Perotti, bu sürede 138 maçta 32 gol attı. Perotti geride kalan sezonda ise Serie A'da 21 maça çıkıp, 5 gol kaydetti.

Kariyerinde 6 sezon İspanya'nın Sevilla takımında oynayan 32 yaşındaki futbolcu, burada UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Perotti, Arjantin Milli Takımı'nda da forma giydi.




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