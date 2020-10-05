Fenerbahçe, Roma'dan Perotti'yi transfer etti
Fenerbahçe, Roma'dan Perotti'yi transfer etti, ünlü yıldız 17. transfer olarak kaydı geçti. 18 isim ise Yunan Pelkas oldu.
Fenerbahçe, İtalya'nın Roma Kulübünden Arjantinli futbolcu Diego Perotti'yi kadrosuna kattı. Perotti bu yılki 17. transfer oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Arjantinli kanat oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Son 5,5 sezonda Roma forması giyen Perotti, bu sürede 138 maçta 32 gol attı. Perotti geride kalan sezonda ise Serie A'da 21 maça çıkıp, 5 gol kaydetti.
Kariyerinde 6 sezon İspanya'nın Sevilla takımında oynayan 32 yaşındaki futbolcu, burada UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Perotti, Arjantin Milli Takımı'nda da forma giydi.
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