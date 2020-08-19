Fenerbahçe saat 21.00'de Sinan Gümüş'ü açıkladı
Fenerbahçe Kulübü, Sinan'ın transfer açıklamasını YouTube kanalı üzerinden saat 21.00'de yaptı.
Süper Lig’de transferin hızlı takımı Fenerbahçe, geçen sezon Antalyaspor’da forma giyen eski Galatasaraylı Sinan Gümüş ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe Kulübü, Sinan'ın transfer açıklamasını YouTube kanalı üzerinden saat 21.00'de yaptı.
Geçen sezonun devre arasında İtalya Serie A ekibi Genoa’dan Antalyaspor’a kiralanan hücum oyuncusu, 10 lig maçında 5 gol atıp 1 de asist yaptı.
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