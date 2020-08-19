Fenerbahçe saat 21.00'de Sinan Gümüş'ü açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Sinan'ın transfer açıklamasını YouTube kanalı üzerinden saat 21.00'de yaptı.

cumhuriyet.com.tr
19 Ağustos 2020 Çarşamba, 21:05
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Süper Lig’de transferin hızlı takımı Fenerbahçe, geçen sezon Antalyaspor’da forma giyen eski Galatasaraylı Sinan Gümüş ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Kulübü, Sinan'ın transfer açıklamasını YouTube kanalı üzerinden saat 21.00'de yaptı.

Geçen sezonun devre arasında İtalya Serie A ekibi Genoa’dan Antalyaspor’a kiralanan hücum oyuncusu, 10 lig maçında 5 gol atıp 1 de asist yaptı.


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