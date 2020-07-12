Fenerbahçe, Sivasspor'a çarpıldı

12 Temmuz 2020 Pazar, 21:04

Süper Lig’in 32’nci haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ile mücadele etti. Zorlu maçı 2-1 Sivasspor kazandı..

Sahasında Demir Grup Sivasspor'a mağlup olan Fenerbahçe, Avrupa kupalarına katılma yarışında büyük yara aldı. Ligde dört maç aradan sonra galip gelen Sivasspor ise haftayı üçüncü sırada tamamlamayı garantiledi. Geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği ile berabere kalan Fenerbahçe, Sivasspor'a da yenilince iki maçta beş puan kaybetmiş oldu.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Güçlü rakibini deplasmanda yenmeyi başaran Sivasspor, üçüncülük yarışında avantajını korurken, Fenerbahçe Avrupa kupalarına katılma şansını zora soktu.

Ülker Stadyumu’nda saat 21.00’de başlayan maçta hakem Ali Palabıyık düdük çaldı. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Asım Yusuf Öz üstlendi.

Maç tempolu başlarken 9. dakikada Ozan, Emre'yi ceza alanında yere düşürdü. VAR kontrolü sonrası verilen penaltıyı Kone gole çevirdi ve Demir Grup Sivasspor'u öne geçirdi.

14. dakikada Hakan'ın ortasına Kone vuramadı.

27. dakikada Falette'in pasında Deniz Türüç, topu Sivasspor ağlarına yolladı: 1-1.

44. dakikada Emre Kılıç Fenerbahçe ağlarını sarstı: 1-2.

İkinci yarıda karşılıklı ataklar skoru değiştirmedi. Fenerbahçe son koz olarak Emre'yi oyuna aldı. Ancak maç 2-1 Sivasspor'un üstünlüğü ile bitti.