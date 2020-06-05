Fenerbahçe TFF Başkanı Özdemir'i ihraç ediyor

05 Haziran 2020 Cuma, 18:02

Fenerbahçe, TFF Başkanı Nihat Özdemir'e savaş açtı.

TFF Başkanı'nın katıldığı bir TV programında, "2011 yılından bu yana şike olayına rastlamadık" ifadesi üzerine Fenerbahçeli üyeler, bir dönem kulüp Başkanvekilliği de yapan Özdemir'i istifaya davet etti. Yönetici Semih Özsoy ise Nihat Özdemir'in ihracını isteyeceklerini söyledi. Ayrıca Fenerbahçe Nihat Özdemir için dokunaklı bir açıklamada bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesiyle ilgili büyük bir talep geldiğini ve gerekeni yapacaklarını söyledi.

TFF Başkanı Özdemir'in dün katıldığı bir canlı yayında 2010-2011 sezonuyla ilgili söylediği sözlerin ardından sarı lacivertli kulüpten tepki geldi. Başkan vekili Semih Özsoy, Nihat Özdemir ile ilgili kulüp üyelerinden büyük bir serzeniş olduğunu belirterek kulüp televizyonu aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe, Türkiye’dir. Kongre üyesi olmayanlardan bile büyük talep geliyor. 2011’den bu yana mücadele var. Böyle bir şey yapmasına kayıtsız kalamayız. En büyük yaptığı haksızlık dava tarafıdır. Ne gerekiyorsa yapılacaktır. Ne gerekirse yapılır" ifadelerini kullandı.



"DAVANIN AREFESİNDE NİHAT BEYİN BÖYLE BİR AÇIKLAMA YAPMASI ENTERESAN"



Bu konuyla ilgili sessiz kalmayan herkese teşekkürlerini ileten Özsoy, "Dilekçelerini veren, sessiz kalmayan kesime de teşekkür ediyoruz. Sessiz kalan bir kesim var, onları anlayamıyoruz. Bizim haklı mücadelemizde, kumpas davasında, temmuza ertelenen davanın arefesinde Nihat beyin böyle bir açıklama yapması da enteresan. Bir tek onamaya kalmış. Devlet mahkemeleri tarafından şike yoktur denmesine rağmen Nihat beyin böyle bir açıklama yapması, bizim de ayrı düşünmemiz gereken bir şeydir" dedi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Fenerbahçe, TFF Başkanı Nihat Özdemir’in dün sosyal medya üzerinden katıldığı programda yaptığı “2010-11 sezonunu yaşadık, 9 sezon geride kaldı. 9 senedir herhangi bir şekilde şike olayına rastlamadık. Amatör liglerde de şikayetler geliyor, Etik Kurulumuz inceliyor. Bunlarla ilgili herhangi bir şey yakalayamadık ama yakaladığımız zaman meselenin üzerine gideriz. Biz görevimizin başındayız. Bu federasyon, gerçekten çok zor bir görev, inanılmaz zor bir görev. Aldığınız her karar, birilerinin hoşuna gidiyor, birilerine yarıyor gibi düşünüyorlar.” açıklamasının ardından resmi internet sitesinde Nihat Özdemir’e, "yazıklar olsun" diye başlayan çok sert tepki gösterdi:

“Tarih: 5 Haziran, Saat 17.00

TFF Başkanı Nihat Özdemir, dün akşam saatlerinde tarihe ‘rezalet’ olarak not edilen beyanatlarından sonra bu saate dek halen bir açıklama yapmamıştır.

Konuyla ve bu şahısla ilgili Başkanımız ve Başkanvekilimiz bugün FBTV’de gerekli açıklamaları yapacaklardır.

Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ”