Fenerbahçe-Trabzonspor maçının tarihi belli oldu

Kupanın erken finali olarak gösterilen Kadıköy'deki Fenerbahçe-Trabzonspor maçı 16 Haziran'da.

cumhuriyet.com.tr
28 Mayıs 2020 Perşembe, 16:58

Süper Lig'in 12 Haziran'da başlamasını kararlaştıran TFF, Türkiye Kupası fikstürünü de belirledi.

Kupanın erken finali olarak gösterilen Kadıköy'deki Fenerbahçe-Trabzonspor maçı 16 Haziran'da.

TFF yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarınını ise tarihleri açıklandı. 16 Haziran Salı günü Fenerbahçe-Trabzonspor, 18 Haziran Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçları oynanacak.


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