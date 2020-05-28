Fenerbahçe-Trabzonspor maçının tarihi belli oldu
Kupanın erken finali olarak gösterilen Kadıköy'deki Fenerbahçe-Trabzonspor maçı 16 Haziran'da.
Süper Lig'in 12 Haziran'da başlamasını kararlaştıran TFF, Türkiye Kupası fikstürünü de belirledi.
Kupanın erken finali olarak gösterilen Kadıköy'deki Fenerbahçe-Trabzonspor maçı 16 Haziran'da.
TFF yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarınını ise tarihleri açıklandı. 16 Haziran Salı günü Fenerbahçe-Trabzonspor, 18 Haziran Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçları oynanacak.
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