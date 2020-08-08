Fenerbahçe transferde hız kesmiyor
Transferde bombaları art arda patlatan Fenerbahçe’nin hız kesmeye niyeti yok. Caner, Novak, Gökhan ve Mert Hakan’ı renklerine bağlayan sarı lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray'ın eski oyuncusuyla anlaştığı iddia edildi.
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Art arda açıkladığı Mert Hakan, Novak, Gökhan Gönül ve Caner Erkin transferleriyle rüzgarı arkasına alan Fenerbahçe’de bir transferin daha bittiği öğrenildi.
Sarı lacivertlilerin, 2019-2020 sezonu devre arası transfer döneminde İtalya'nın Genoa takımından Antalyaspor'a kiralanan ve gösterdiği performansla yeniden adından söz ettiren Sinan Gümüş'ün transferini bitirdiği öğrenildi.
Trabzonspor, Beşiktaş ve eski takımı Galatasaray'ın da gündeminde olan Sinan Gümüş'ün transferini Fenerbahçe'nin müstakbel sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun bitirdiği kaydedildi.
26 yaşındaki kanat oyuncusu Almanya’da çeşitli takımların
formasını giyindikten sonra 2014 yılında Galatasaray’a transfer
oldu. Galatasaray’da toplamda çıktığı 116 maçta 33 gol attı
ve 16 asist üretti. 2018/2019 sezonun sonunda bonservissiz olarak
İtalya ligi takımlarından Genoa’nın yolunu tutan Sinan, burada
tutunamadı ve devre arası kiralık olarak Antalyaspor’un yolunu
tuttu.
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