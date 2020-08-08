Fenerbahçe transferde hız kesmiyor

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 11:20

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Art arda açıkladığı Mert Hakan, Novak, Gökhan Gönül ve Caner Erkin transferleriyle rüzgarı arkasına alan Fenerbahçe’de bir transferin daha bittiği öğrenildi.

Sarı lacivertlilerin, 2019-2020 sezonu devre arası transfer döneminde İtalya'nın Genoa takımından Antalyaspor'a kiralanan ve gösterdiği performansla yeniden adından söz ettiren Sinan Gümüş'ün transferini bitirdiği öğrenildi.

Trabzonspor, Beşiktaş ve eski takımı Galatasaray'ın da gündeminde olan Sinan Gümüş'ün transferini Fenerbahçe'nin müstakbel sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun bitirdiği kaydedildi.

26 yaşındaki kanat oyuncusu Almanya’da çeşitli takımların formasını giyindikten sonra 2014 yılında Galatasaray’a transfer oldu. Galatasaray’da toplamda çıktığı 116 maçta 33 gol attı ve 16 asist üretti. 2018/2019 sezonun sonunda bonservissiz olarak İtalya ligi takımlarından Genoa’nın yolunu tutan Sinan, burada tutunamadı ve devre arası kiralık olarak Antalyaspor’un yolunu tuttu.

