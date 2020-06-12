Fenerbahçe tribünleri Atatürk'ü ağırladı

12 Haziran 2020 Cuma, 21:05

Süper Lig’in 27’nci haftasında Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor’u konuk etti. Ülker Stadyumu’nda saat 21.00’de başlayan mücadele Atilla Karaoğlan düdük çaldı.

TAKIMLAR ATEŞ ÖLÇÜLEREK STADA ALINDI

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında seyircisiz oynanan maç için stada gelen iki takım futbolcularının ateşleri ölçüldü. Stada ilk gelen Kayserispor’un ateş ölçümleri yapıldıktan sonra ev sahibi Fenerbahçe de aynı işlemden geçerek içeri alındı.



Ülker Stadyumu tamamen dezenfekte edildikten sonra stat girişinden itibaren belli noktalara el dezenfektanları yerleştirildi. Basın tribününde ise birer sıra boşluk bırakılarak, her bir sıraya bir kişi oturacak şekilde düzen alındı.

TRİBÜNDE ÇOK ÖZEL İSİMLER

Fenerbahçe Kulübü, karşılaşmanın seyircisiz oynanmasından dolayı özel tribün hazırlığı yaptı. “Beni Türk hekimlerine emanet edin” diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına tribünlerinde yer veren Fenerbahçe, yaşanan olağanüstü süreçte fedakarca görevlerini yerine getirirken hayatlarını kaybeden Prof. Murat Dilmener, hemşire Dilek Akçabelen ve eczacı İsmail Durmuş ile hayatlarını kaybeden tüm sağlık çalışanlarının fotoğraflarına da tribünlerinde yer verdi. Sarı-lacivertliler ayrıca, Fenerbahçe camiasının kalbinde yer edinmiş merhum taraftarları için de tribünlerinde bir alan ayırdı.

Öte yandan stat tribünlerine "Tüm Sağlık Çalışanlarımıza Saygı ve Minnetle", "83 Milyon #AynıTakımdayız", "Sağlık Çalışanlarımıza Minnettarız", "Irkçılığa Hayır" şeklinde pankartlar asıldı.