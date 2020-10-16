16 Ekim 2020 Cuma, 14:55

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dimitris Pelkas, sarı-lacivertli takıma bir an önce uyum sağlamak ve şampiyonluk hedefine ulaşabilmek için katkı vermek istediğini söyledi.

Ülkesinin PAOK takımından sarı-lacivertli ekibe transfer edilen Yunan futbolcu, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli takıma transfer olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Pelkas, "Başkan Ali Koç'a ve teknik direktör Erol Bulut'a teşekkür ediyorum. Fenerbahçe beni gerçekten çok istedi. Erol Bulut'u tanıyorum. Çok iyi bir insan ve teknik direktör. Umarım hızlı bir şekilde takıma adaptasyon sağlarım. Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ"

Fenerbahçe'yi daha önce takip ettiğini aktaran 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Avrupa'nın en önemli kulüpleri arasında. Fenerbahçe'nin maçlarını izledim. Garry Rodrigues ve Mame Thiam ile beraber oynamıştım. Takımda çok iyi oyuncular var. Ben de futbolu tutkuyla oynayan bir oyuncuyum. Umarım hep birlikte iyi bir takım kimyası yakalarız. Şampiyonluğa ulaşmak için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'de gireceği forma rekabeti hakkında da görüşlerini aktaran Pelkas, "Aynı mevkide oynadığım arkadaşlarla saha içinde rekabete gireceğiz. Her birimiz daha iyi olmak adına en iyimizi ortaya koymak zorundayız. Rekabetin olması takıma avantaj sağlayacaktır." dedi.





"BURASI YUNANİSTAN'DAN DAHA İYİ"

Süper Lig ile ilgili değerlendirmede bulunan Dimitris Pelkas, "Süper Lig'de maçlar yüksek tempoda oynanıyor. Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Tzavellas ve Bakasetas ile görüştüm. Buranın güzel bir lig olduğunu söylediler. Yunanistan'dan daha iyi. Ben de bunu yaşayıp göreceğim." diye konuştu.

Yunanistan Milli Takımı'nda da forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Futbola 13 yaşında PAOK'ta başladım. Orada doğdum diyebilirim. Hayatımın çoğu kısmı PAOK'ta geçti. Orada basamak atladım ve yükseldim. Bu sene ayrılmanın zamanı gelmişti. Kendimi geliştirmek için bu fırsatı kabul ettim. Farklı bir atmosfer yaşamak için buraya geldim. Her zaman daha iyisini yapmaya çalışıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Dimitris Pelkas, son olarak Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli taraftarların önüne çıkmak için sabırsızlandığını sözlerine ekledi.