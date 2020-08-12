Fenerbahçe ve Galatasaray yine karşı karşıya!
Göztepeli stoperin menajeri Ömer Kızılkoca, “Galatasaray’dan ve Fenerbahçe’den gelen teklifler var” dedi, gözler yarışı kimin kazanacağına çevrildi.
Hemen her sezon transfer
dönemlerinde rekabete tutuşan Fenerbahçe ile Galatasaray yine karşı karşıya.
Son olarak Mert Hakan Yandaş'ı almak için yarışan ezeli rakiplerden kazanan
sarı-lacivertliler olmuş, rakibine “Fenerbahçe isterse alır” sözleriyle gönderme
yapmıştı. Sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz de dün imzalanan
sponsorluk anlaşması toplantısında Ali Koç'u hedef alan sözler sarf etmişti.
Mert Hakan Yandaş
transferinin yankıları hala sürerken, iki ezeli rakip şimdi de Göztepeli
Alpaslan Öztürk transferi için karşı karşıya kaldı.
Bu sezon ligde attığı 7
golle pek çok forvet oyuncusunu geride bırakan 27 yaşındaki stoperin adı uzun
süredir Fenerbahçe ile anılıyordu. Şimdi yarışa Galatasaray da katıldı.
Radyospor'a konuşan gurbetçi oyuncunun menajeri Ömer Kızılkoca, “Basında
Alpaslan Öztürk'ün transferi hakkında haberler var. Alpaslan'ın Göztepe
ile sözleşmesi devam ediyor. Alpaslan için Galatasaray'dan ve
Fenerbahçe'den gelen teklifler var” dedi.
KAFASI KARIŞTI
Göztepe Başkanı Mehmet
Sepil ile görüştüğünü ifade eden Kızılkoca, “Sayın Sepil, Alpaslan ile konuştu
ve gelen tekliflerin olduğunu söyledi. Alpaslan'ın şu anda belirsizlikten
dolayı kafası biraz karışık. Belçika'dan, İstanbul aktarmalı olarak
ailesinin yanına, Bodrum'a geçti. Transfer için İstanbul'a gelmedi” diye
konuştu.
Antwerpen doğumlu
başarılı futbolcu, Birmingham, Standard Liege ve Kasımpaşa gibi kulüplerin
formasını giydi.
Kaynak: Sözcü-Skor
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